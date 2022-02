Covid Italia, Rt e incidenza ancora in calo (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia, continua il calo dell’incidenza e dell’indice Rt mentre scende anche l’occupazione delle terapie intensive, ora all’8,4%. Giù anche l’occupazione delle aree mediche, che scende al 18,5%. Una regione è classificata a rischio alto, due a rischio moderato e 18 basso. Questi i principali dati contenuti nel report settimanale Iss. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, continua ildell’e dell’indice Rt mentre scende anche l’occupazione delle terapie intensive, ora all’8,4%. Giù anche l’occupazione delle aree mediche, che scende al 18,5%. Una regione è classificata a rischio alto, due a rischio moderato e 18 basso. Questi i principali dati contenuti nel report settimanale Iss. L'articolo proviene daSera.

