Ucraina-Russia, Macron: “Atto di guerra, risponderemo senza debolezza” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “A questo Atto di guerra” della Russia contro l’Ucraina “risponderemo senza debolezza, con sangue freddo, determinazione e unità”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron in un discorso alla nazione francese dopo l’invasione russa dell’Ucraina. “Le sanzioni -sottolinea – saranno commisurate all’aggressione di cui si rende colpevole la Russia. Sul piano militare ed economico, anche nel settore dell’energia, saremo senza debolezza”. “Scegliendo la guerra il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin ha deciso di sferrare il più grave colpo alla pace, alla stabilità nella nostra Europa da diversi decenni”, ha affermato ancora ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “A questodi” dellacontro l’, con sangue freddo, determinazione e unità”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuelin un discorso alla nazione francese dopo l’invasione russa dell’. “Le sanzioni -sottolinea – saranno commisurate all’aggressione di cui si rende colpevole la. Sul piano militare ed economico, anche nel settore dell’energia, saremo”. “Scegliendo lail presidente della Federazione russa, Vladimir Putin ha deciso di sferrare il più grave colpo alla pace, alla stabilità nella nostra Europa da diversi decenni”, ha affermato ancora ...

