La crisi ucraina scuote Taiwan: perché l’isola è in allerta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Taiwan non è l’ucraina. La Cina respinge con insistenza ogni paragone tra quanto sta accadendo lungo i confini orientali ucraini e il nodo Taiwanese perché, come ha ribadito Pechino, l’isola è sempre stata “parte inalienabile della Cina”. “È una questione legale e storica indiscutibile”, ha spiegato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 febbraio 2022)non è l’. La Cina respinge con insistenza ogni paragone tra quanto sta accadendo lungo i confini orientali ucraini e il nodoese, come ha ribadito Pechino,è sempre stata “parte inalienabile della Cina”. “È una questione legale e storica indiscutibile”, ha spiegato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying. InsideOver.

