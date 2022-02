Covid oggi Italia, contagi in calo da 4 settimane. Gimbe: “Discesa frena” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continuano a calare i contagi Covid, che nella settimana 16-22 febbraio sono pari a 349.122 contro i 439.70 della precedente. La Discesa dei nuovi positivi, però, frena, -20,6%, con i tamponi giù del 19,6%. Questi i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, che conferma il calo dei decessi (1.828 rispetto a 2.172), dei casi attualmente positivi (1.291.793 contro 1.550.410), delle persone in isolamento domiciliare (1.277.821 rispetto a 1.533.689), dei ricoverati con sintomi (13.076 contro 15.602) e delle terapie intensive (896 da 1.119). “Da quattro settimane – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – i nuovi casi settimanali sono in calo: sono circa 350 mila con una riduzione ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continuano a calare i, che nella settimana 16-22 febbraio sono pari a 349.122 contro i 439.70 della precedente. Ladei nuovi positivi, però,, -20,6%, con i tamponi giù del 19,6%. Questi i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione, che conferma ildei decessi (1.828 rispetto a 2.172), dei casi attualmente positivi (1.291.793 contro 1.550.410), delle persone in isolamento domiciliare (1.277.821 rispetto a 1.533.689), dei ricoverati con sintomi (13.076 contro 15.602) e delle terapie intensive (896 da 1.119). “Da quattro– commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– i nuovi casi settimanali sono in: sono circa 350 mila con una riduzione ...

