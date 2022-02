Ambra Angiolini su Massimiliano Allegri: “Mi sono proprio sbagliata” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Parlano delle scelte sbagliate nella vita. sono Michelle Hunziker e Ambra Angiolini che a “Michelle Impossible” non vogliono apparire perfette, ma evidenziano proprio i loro errori. “Duemiladiciassette, oggi che siamo nel 2022 posso dire che mi ero proprio sbagliata”, dichiara Angiolini. L’attrice si riferisce alla relazione con Massimiliano Allegri finita molto male lo scorso anno. Ma Ambra e Michelle si mettono in mostra insieme e fanno a gara a chi ha sbagliato di più. Iniziano dagli errori meno gravi, quelli che può commettere una bambina di otto anni, passando per quelli adolescenziali e proseguendo con quelli lavorativi, in famiglia, come compagne, come mamme e, ancora oggi, come donne mature. Ma alla fine di ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 24 febbraio 2022) Parlano delle scelte sbagliate nella vita.Michelle Hunziker eche a “Michelle Impossible” non vogliono apparire perfette, ma evidenzianoi loro errori. “Duemiladiciassette, oggi che siamo nel 2022 posso dire che mi ero”, dichiara. L’attrice si riferisce alla relazione confinita molto male lo scorso anno. Mae Michelle si mettono in mostra insieme e fanno a gara a chi ha sbagliato di più. Iniziano dagli errori meno gravi, quelli che può commettere una bambina di otto anni, passando per quelli adolescenziali e proseguendo con quelli lavorativi, in famiglia, come compagne, come mamme e, ancora oggi, come donne mature. Ma alla fine di ...

