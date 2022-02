Conferenza stampa Lazio-Porto, Sarri: “Non è impossibile” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Maurizio Sarri ha tenuto la Conferenza stampa di Lazio-Porto, partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico biancoceleste si è presentato a Formello insieme a Luis Alberto per presentare il match in programma giovedì 24 febbraio alle ore 18:45. L’andata di una settimana fa si chiuse con la vittoria interna dei Portoghesi per 2-1. Il primo pensiero di Sarri è per l’avversario che, solo una settimana fa, si è dimostrato un ostacolo ostico e difficile da affrontare: “È una squadra forte, che sarebbe competitiva anche nel campionato italiano. Non è un caso che stia facendo benissimo nel proprio campionato. La partita d’andata ci ha dimostrato che sarà difficile, però ci ha detto anche che non sarà impossibile. La ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Maurizioha tenuto ladi, partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico biancoceleste si è presentato a Formello insieme a Luis Alberto per presentare il match in programma giovedì 24 febbraio alle ore 18:45. L’andata di una settimana fa si chiuse con la vittoria interna deighesi per 2-1. Il primo pensiero diè per l’avversario che, solo una settimana fa, si è dimostrato un ostacolo ostico e difficile da affrontare: “È una squadra forte, che sarebbe competitiva anche nel campionato italiano. Non è un caso che stia facendo benissimo nel proprio campionato. La partita d’andata ci ha dimostrato che sarà difficile, però ci ha detto anche che non sarà. La ...

