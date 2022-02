Truppe russe nel Donbass, Casa Bianca: "E' in corso un'invasione" | In arrivo dall'Ue nuove sanzioni contro Mosca (Di martedì 22 febbraio 2022) 22 feb 16:08 Casa Bianca: "E' in corso un'invasione" La Casa Bianca considera il dispiegamento di Truppe russe nell'Ucraina orientale 'un'invasione'. L'amministrazione Biden inizialmente aveva evitato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) 22 feb 16:08: "E' inun'" Laconsidera il dispiegamento dinell'Ucraina orientale 'un''. L'amministrazione Biden inizialmente aveva evitato ...

