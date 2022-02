Inter, dal successo della Primavera al 6-1 dell’U17: i risultati del vivaio (Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News Con un rotondo 6-1 esterno all'U17, i colori nerazzurri salgono a quota 53 punti in classifica: continua dunque il momento positivo della Primavera, che ieri aveva battuto 3-0 il Cesena. Bene anche l'U15 contro il Chievo. Nella giornata odierna, la Primavera femminile Interista ha battuto per 6-1 l'U17 femminile avversaria. Un risultato rotondo e senza appello, che conferma la forza del settore giovanile Interista e porta a quota 53 punti in classifica la formazione under 17. Da segnalare anche il successo per 3-0 della Primavera maschile contro il Cesena ieri, e il pareggio per 1-1 dell'U15 maschile contro il Chievo oggi.? Un altro weekend di calcio giovanile è finito. Positivo il bilancio dei convocati del Nido dell'Inter, ... Leggi su goalnews (Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News Con un rotondo 6-1 esterno all'U17, i colori nerazzurri salgono a quota 53 punti in classifica: continua dunque il momento positivo, che ieri aveva battuto 3-0 il Cesena. Bene anche l'U15 contro il Chievo. Nella giornata odierna, lafemminileista ha battuto per 6-1 l'U17 femminile avversaria. Un risultato rotondo e senza appello, che conferma la forza del settore giovanileista e porta a quota 53 punti in classifica la formazione under 17. Da segnalare anche ilper 3-0maschile contro il Cesena ieri, e il pareggio per 1-1 dell'U15 maschile contro il Chievo oggi.? Un altro weekend di calcio giovanile è finito. Positivo il bilancio dei convocati del Nido dell', ...

