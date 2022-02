Il limite della competizione (Di martedì 22 febbraio 2022) L’approssimarsi della fine dell’emergenza sanitaria suscita tensioni fra chi vorrebbe arrivare a questo esito prima e chi pensa che sarebbe più prudente aspettare ancora un po’. Sullo sfondo, però, c’è l’idea che la fine dell’emergenza comporti anche il decadere dei presupposti che hanno portato alla costituzione di una maggioranza straordinaria. Naturalmente non c’è alcun automatismo, e peraltro dalla situazione internazionale vengono i segnali dell’irrompere di una nuova emergenza. In ogni caso sembra piuttosto chiaro che la scelta che è stata adottata, quella di ingessare tutto, lasciando Sergio Mattarella al Quirinale e Mario Draghi a Palazzo Chigi, non metta affatto in sicurezza la legislatura e che, al contrario, faccia emergere tutti i rischi connessi a un’annata elettorale. Che le forze politiche puntino a far emergere il proprio profilo, e quindi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) L’approssimarsifine dell’emergenza sanitaria suscita tensioni fra chi vorrebbe arrivare a questo esito prima e chi pensa che sarebbe più prudente aspettare ancora un po’. Sullo sfondo, però, c’è l’idea che la fine dell’emergenza comporti anche il decadere dei presupposti che hanno portato alla costituzione di una maggioranza straordinaria. Naturalmente non c’è alcun automatismo, e peraltro dalla situazione internazionale vengono i segnali dell’irrompere di una nuova emergenza. In ogni caso sembra piuttosto chiaro che la scelta che è stata adottata, quella di ingessare tutto, lasciando Sergio Mattarella al Quirinale e Mario Draghi a Palazzo Chigi, non metta affatto in sicurezza la legislatura e che, al contrario, faccia emergere tutti i rischi connessi a un’annata elettorale. Che le forze politiche puntino a far emergere il proprio profilo, e quindi ...

