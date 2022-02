Due giornate a Mourinho per il rosso col Verona: fermato anche Gasperini (Di martedì 22 febbraio 2022) Due giornate di squalifica con ammenda di 20mila euro per il tecnico della Roma José Mourinho. È stata questa la decisione del Giudice Sportivo della Serie A dopo l’espulsione del portoghese nella sfida contro l’Hellas Verona. Mourinho è stato squalificato “per avere, al 45° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 febbraio 2022) Duedi squalifica con ammenda di 20mila euro per il tecnico della Roma José. È stata questa la decisione del Giudice Sportivo della Serie A dopo l’espulsione del portoghese nella sfida contro l’Hellasè stato squalificato “per avere, al 45° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al L'articolo

Giudice Sportivo, due giornate di squalifica per Mourinho. Lo ha pagato due turni e un'ammenda di 20mila euro, l'allenatore della Roma, il gesto della telefonata fatto all'arbitro Luca Pairetto - con tanto di "ti ha mandato la Juventus" - nel corso della partita di Roma-Verona.

