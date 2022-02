Davide Silvestri e lo scontro con Soleil Sorge VIDEO

(Di martedì 22 febbraio 2022)sbotta conNonostantein questi giorni abbia risanato alcune amicizie, purtroppo, ne ha perse altre. Stiamo parlando del rapporto ormai in pezzi con. Durante la puntata, infatti, Signorini, ha mostrato ildi un confessionale in cui l’attore le parla alle spalle. Questo non ha fatto per L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Davide Silvestri

Leggi anche È guerra trae Soleil Sorge Le forti parole di Katia hanno fatto letteralmente infuriare Miriana , che è sbottata affermando: "Io non ti ho mai chiamato Giuda e vipera, ...Finalmente scoccherà la scintilla? Nel frattempo in casa si è consumato uno scontro terribile trae Soleil Sorge , la cui amicizia sembra essere giunta al capolinea definitivo. ...Nella puntata del 21 febbraio, ad essere nominati sono stati Katia Ricciarelli, Nathalie Caldonazzo e Davide Silvestri. La prima a votare è stata Katia che, dopo la lite avuta con Manila Nazzaro e ...E in questa occasione Soleil Sorge ha preso una decisione choc nominando Davide Silvestri perchè non si sarebbe mai esposto più di tanto in questi mesi passati nella casa più spiata dagli italiani.