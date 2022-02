Britney Spears, in arrivo un libro sulla sua vita: siglato un contratto da 15 milioni... (Di martedì 22 febbraio 2022) Quindici milioni di dollari per raccontare la sua vita. Secondo il New York Post , Britney Spears ha firmato un contratto multimilionario con la casa editrice Simon & Schuster per un libro , in cui ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Quindicidi dollari per raccontare la sua. Secondo il New York Post ,ha firmato unmultimilionario con la casa editrice Simon & Schuster per un, in cui ...

Advertising

Luce_news : Britney Spears, in arrivo un libro sulla sua vita: siglato un contratto da 15 milioni di dollari - nathanfalko : La faccia di Emma è un ibrido tra Britney Spears e Micaela Ramazzotti - redazionerumors : Britney Spears: un accordo da 15 milioni di dollari per la sua autobiografia #BritneySpears - erricssx : tutto questo x ballare britney spears seminudo al venus - codeghino10 : RT @SkyTG24: Britney Spears, accordo da 15 milioni di dollari per un libro sulla sua vita -