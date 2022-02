Barcellona, Xavi sorpreso: l’hanno fatto nove giocatori (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo le partite di questo weekend le squadre si preparano a tornare in pieno clima Europa. Il Napoli, quindi, affronterà nella serata di giovedì il Barcellona di Xavi Hernandez in uno stadio Maradona gremito. L’allenatore dei blaugrana ha fatto una gentil concessione ai suoi calciatori nella giornata di oggi. BarcellonaXavi concede un giorno di riposo ai suoi: in 9 rifiutano Xavi, allenatore del Barcellona, in seguito alla seduta di scarico della giornata di ieri ha concesso ai suoi calciatori una giornata di riposo, ma secondo il quotidiano Sport in 9 hanno prontamente rifiutato e si sono presentati ugualmente al centro sportivo. Si tratta di Eric Garcia, Ferran Torres, Sergio Busquets, Dani Alves, Luuk De Jong, Araujo, Sergi Roberto, Memphis Depay e Clement ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo le partite di questo weekend le squadre si preparano a tornare in pieno clima Europa. Il Napoli, quindi, affronterà nella serata di giovedì ildiHernandez in uno stadio Maradona gremito. L’allenatore dei blaugrana hauna gentil concessione ai suoi calciatori nella giornata di oggi.concede un giorno di riposo ai suoi: in 9 rifiutano, allenatore del, in seguito alla seduta di scarico della giornata di ieri ha concesso ai suoi calciatori una giornata di riposo, ma secondo il quotidiano Sport in 9 hanno prontamente rifiutato e si sono presentati ugualmente al centro sportivo. Si tratta di Eric Garcia, Ferran Torres, Sergio Busquets, Dani Alves, Luuk De Jong, Araujo, Sergi Roberto, Memphis Depay e Clement ...

