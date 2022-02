Sfratto alla farmacia di piazza San Felice. I residenti: 'Non finisce qui' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Comitato dei residenti di Santo Spirito: "Il provvedimento di Sfratto è uno strappo violento al tessuto civile dell'Oltrarno e di tutta Firenze, faremo ancora la nostra ... Leggi su lanazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Comitato deidi Santo Spirito: "Il provvedimento diè uno strappo violento al tessuto civile dell'Oltrarno e di tutta Firenze, faremo ancora la nostra ...

Advertising

MarcelloMoscat9 : mi bloccate sempre e allora forza compagn impronunciabili perchè vi vedo alle biblioteche e ai party cocktail conve… - LaMartinellaFI : 'Sfratto alla farmacia S. Felice strappo violento al tessuto civile dell'Oltrarno e di tutta Firenze' - nuova_venezia : Ufficiali giudiziari in calle dei Fabbri per il rilascio dell’immobile di Lino Cazzavillan. La gestione Heredia dev… - nuova_venezia : Ufficiali giudiziari in calle dei Fabbri per il rilascio dell’immobile di Lino Cazzavillan. La gestione Heredia dev… - Aya151191 : La madre palestinese Fatima Salem, che sta affrontando lo sfratto dalla sua casa e dalla sua terra nel quartiere di… -