Pattinaggio artistico, Pechino 2022: il bilancio di Eteri Tutberidze. “Trusova ha infranto gli stereotipi, Valieva la nostra star” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo tanti giorni, parla Eteri Tutberidze. L’allenatrice di Pattinaggio artistico, bersagliata ripetutamente a livello mediatico nei giorni scorsi specie dopo l’ormai celebre video con Kamila Valieva dopo la performance, ha pubblicato ieri, domenica 20 febbraio, un bilancio personale sulle Olimpiadi di Pechino 2022 appena passate in archivio, dedicando un pensiero agli atleti del proprio team che hanno preso parte all’evento. “Si è concluso un altro ciclo olimpico molto difficile per la storia della nostra scuola. Forse possiamo analizzare un po’ e riassumere – ha esordito Tutberidze, cominciando il suo discorso con Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, coppia d’artistico che ha centrato la medaglia ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo tanti giorni, parla. L’allenatrice di, bersagliata ripetutamente a livello mediatico nei giorni scorsi specie dopo l’ormai celebre video con Kamiladopo la performance, ha pubblicato ieri, domenica 20 febbraio, unpersonale sulle Olimpiadi diappena passate in archivio, dedicando un pensiero agli atleti del proprio team che hanno preso parte all’evento. “Si è concluso un altro ciclo olimpico molto difficile per la storia dellascuola. Forse possiamo analizzare un po’ e riassumere – ha esordito, cominciando il suo discorso con Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, coppia d’che ha centrato la medaglia ...

