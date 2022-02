Inps: al via campagna assegno unico, oltre 2,2 milioni di domande (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA – “Crescere un figlio è la sfida più bella, noi la sosteniamo”. È questo il messaggio con cui Inps vuole focalizzare l’attenzione degli utenti sull’assegno unico universale. Ad oggi – fa sapere l’Istituto – sono state presentate 2.280.705 domande di assegno unico per un totale di 3.801.040 figli. oltre agli spot radiofonici e l’informazione sui social media, è on line da oggi un sito informativo dedicato (www.assegnounicoitalia.it) nel quale è possibile reperire tutte le informazioni utili: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. Sul sito informativo dedicato, inoltre, è possibile consultare una sezione dedicata alle, ovvero alle ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA – “Crescere un figlio è la sfida più bella, noi la sosteniamo”. È questo il messaggio con cuivuole focalizzare l’attenzione degli utenti sull’universale. Ad oggi – fa sapere l’Istituto – sono state presentate 2.280.705diper un totale di 3.801.040 figli.agli spot radiofonici e l’informazione sui social media, è on line da oggi un sito informativo dedicato (www.italia.it) nel quale è possibile reperire tutte le informazioni utili: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. Sul sito informativo dedicato, in, è possibile consultare una sezione dedicata alle, ovvero alle ...

Advertising

petergomezblog : Lavoro, con lo stop al decreto Dignità nel 2021 è di nuovo boom di contratti precari: +497mila tra gennaio e novemb… - Lopinionista : Inps: al via campagna assegno unico, oltre 2,2 milioni di domande - Luisella49 : RT @INL_gov: Prende il via il piano straordinario di formazione dell'#INL, per l'attuazione di percorsi di #formazione specialistici destin… - maestrokento : @INL_gov @INPS_it @inail_gov Selezionate persone che formino sulla deontologia del lavoro, e non sulla fiscalità. U… - carminesantoro : RT @INL_gov: Prende il via il piano straordinario di formazione dell'#INL, per l'attuazione di percorsi di #formazione specialistici destin… -