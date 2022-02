Un posto al sole | anticipazioni dal 21 al 25 febbraio | un ritorno inaspettato

(Di domenica 20 febbraio 2022) Unalandrà incontro ad una settimana di programmazione piuttosto movimentata e caratterizzata da alcuni ritorni del tutto inaspettati. Intanto, ledal 21 al 25annunciano che Franco dovrà fare i conti con quanto accaduto con Katia. Inoltre, Boschi dovrà anche arginare le intromissioni di Renato, mentre, smaltita la sbronza dopo il corso di sommelier, Raffaele si ritroverà in preda ad un grande mal di testa, mentre Poggi andrà incontro ad un appuntamento memorabile. In seguito, Patrizio faràa Palazzo Palladini e verrà messo a conoscenza di tutto quello che è accaduto in sua assenza. Dal canto suo, Franco sarà in difficoltà rispetto al racconto di Giovanni a proposito del suo rapporto con Katia e inizierà ad avere dei dubbi sulla donna. Un ...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un posto al sole per la puntata del 21 febbraio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Franco si è lasciato andare un po' troppo con Katia. Il Boschi si troverà in grande difficoltà. Importanti novità sono in arrivo nelle prossime puntate di Un posto al sole. Nell'episodio che andrà in onda lunedì 28 febbraio alle 20:45 su Rai 3 verrà svelato che Virginia è arrivata.