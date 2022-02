Ucraina | Mihajlovic | ' speriamo trovino un accordo | la guerra è una cosa assurda'

(Di domenica 20 febbraio 2022) Bologna, 20 feb. - (Adnkronos) - "Nelle guerre non c'è nessun vincitore. Il colore è il rosso, quello del sangue". Lo dice l'allenatore del Bologna Sinisain merito alle crescenti tensioni tra Russia eche potrebbero portare ad una. "Se uno avesse vissuto quello che ho vissuto io non penserebbe mai a unadel genere, eche non succeda, cheun. Unanel 2022 è una", aggiunge il tecnico serbo in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Spezia.

Il colore è il rosso, quello del sangue". Lo dice l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic in merito alle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina che potrebbero portare ad una guerra. "Se uno avesse ...Il tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic ha presentato questa gara in conferenza ... Vedendo le immagini della situazione tra Ucraina e Russia, cosa provi? "Visto quello che ho passato, vedere ...