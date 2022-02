Morgan, chi sono le tre figlie: Anna Lou, Lara e Maria Eco (Di domenica 20 febbraio 2022) Anna Lou, Lara e Maria Eco sono le tre figlie di Morgan nate da tre differenti relazioni. La primogenita è nata dal matrimonio con Asia Argento con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore e con cui è rimasto in ottimi rapporti. Poi il frontman dei Bluvertigo si è legato alla collega Jessica Mazzoli che gli ha regalato la grande gioia di diventare papà per la seconda volta della piccola Lara. Infine c’è Maria Eco, la terza figlia del cantante nata dalla relazione con Alessandra Cataldo. Una grande famiglia allargata per il concorrente di Ballando con le Stelle 2021 che sui social ha annunciato l’arrivo nella sua vita della terza figlia: “benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022)Lou,le tredinate da tre differenti relazioni. La primogenita è nata dal matrimonio con Asia Argento con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore e con cui è rimasto in ottimi rapporti. Poi il frontman dei Bluvertigo si è legato alla collega Jessica Mazzoli che gli ha regalato la grande gioia di diventare papà per la seconda volta della piccola Lara. Infine c’è Maria Eco, la terza figlia del cantante nata dalla relazione con Alessandra Cataldo. Una grande famiglia allargata per il concorrente di Ballando con le Stelle 2021 che sui social ha annunciato l’arrivo nella sua vita della terza figlia: “benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà ...

