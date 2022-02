MMA | Marvin Vettori perde una posizione nel ranking UFC | numero 3 | Cannonier sorpassa Quando combatte The Italian Dream?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MMA Marvin

OA Sport

We have developed more than a dozen applications, including JChem Engines,, Design Hub and ... Photo - https://.prnewswire.com/media/1745020/Chemaxon.jpg Logo - https://.prnewswire.com/...Poli opposti ? Adesanya torna a combattere otto mesi dopo il match vinto ai punti controVettori, dove si sono viste in maniera evidente tutte le doti che lo hanno portato in cima alla ...Marvin Vettori ha perso una posizione nel ranking UFC, la promotion più importante a livello mondiale per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste). Il fighter trentino è infatti scivolato al terzo ...Luke Rockhold is eyeing a summer return and has teased a potential matchup with an ex-title challenger. The former UFC middleweight champion currently is recovering from a back injury, but is shooting ...