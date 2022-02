Il lato più tenero di Luca Argentero, papà e marito innamoratissimo (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'attore con le due donne della sua vita - la moglie Cristina Marino e la figlia Nina Speranza - ha costruito «la famiglia meravigliosa» che ha sempre desiderato. E non potrebbe essere più felice, come dimostrano (anche) le sue pubbliche dichiarazioni d'amore Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'attore con le due donne della sua vita - la moglie Cristina Marino e la figlia Nina Speranza - ha costruito «la famiglia meravigliosa» che ha sempre desiderato. E non potrebbe essere più felice, come dimostrano (anche) le sue pubbliche dichiarazioni d'amore

Advertising

iannetts70 : @operatwitt Posto che sono d'accordo e non me la prendo con il lato palcoscenico, visto che sono tutti vaccinati pe… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Tutti pazzi per Tananai: anche Jovanotti canta Sesso Occasionale - Optimagazine: Così, Tananai è arrivato ultimo a Sanremo… - AndreaTonti4 : @Cate759Cate75 Perché altrimenti ci sarebbero voluti più confessionali che panche ??, poi non mi sembra che sia chi… - Bianca20531102 : @EccosonoquaCole @subba_monica Ma infatti lavorare da casa è l'unico lato positivo di tutta questa situazione! Si l… - Ramiro6668 : RT @Luca_15_5: NANÀ Ancora il terrore negli occhi?? cucciola di 4 mesi è stata raccolta sul cornicione di un ponte Su di un lato il vuoto e… -

Ultime Notizie dalla rete : lato più 'Aumento prezzi record dalle farine alle nocciole, ora basta rincari' Da un lato il caro - energia, dall'altro l'aumento dei costi delle materie prime e la loro reperibilità. ...dell'economia campana - con livelli di export molto elevati anche durante la fase più acuta ...

"Il Futuro Anteriore Festival cammina verso il futuro ponendo attenzione ai temi su cui inciampa" ... fiduciosi che andrà meglio se ci saremo applicati di più. Quello che vogliamo del futuro è molto ... pensano, suonano, recitano o siano in qualche modo in relazione con l'arte in senso lato, ...

Bce, classifica banche italiane più solide: Credem in vetta, l’elenco completo Corriere della Sera Da unil caro - energia, dall'altro l'aumento dei costi delle materie prime e la loro reperibilità. ...dell'economia campana - con livelli di export molto elevati anche durante la faseacuta ...... fiduciosi che andrà meglio se ci saremo applicati di. Quello che vogliamo del futuro è molto ... pensano, suonano, recitano o siano in qualche modo in relazione con l'arte in senso, ...