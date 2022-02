Colpo di scena in Serie A, l’Atalanta verrà ceduta? Cosa sta succedendo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cambio di proprietà all’orizzonte per l’Atalanta? Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Percassi avrebbe già trovato l’accordo per cedere la maggioranza del club bergamasco (una quota tra il 70 e l’80 per cento) ad un fondo statunitense. Atalanta, Serie A, Getty ImagesIl nome in questione è quello del KKR, fondo quotato alla Borsa di New York che avrebbe deciso di investire una cifra intorno ai 350 milioni di euro. Sempre secondo Gazzetta, dopo mesi di trattative tra le due parti nella giornata odierna sarebbe previsto il closing dell’operazione. In caso di buona riuscita della trattativa, la famiglia Percassi resterebbe comunque operativa all’interno della società. Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cambio di proprietà all’orizzonte per? Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Percassi avrebbe già trovato l’accordo per cedere la maggioranza del club bergamasco (una quota tra il 70 e l’80 per cento) ad un fondo statunitense. Atalanta,A, Getty ImagesIl nome in questione è quello del KKR, fondo quotato alla Borsa di New York che avrebbe deciso di investire una cifra intorno ai 350 milioni di euro. Sempre secondo Gazzetta, dopo mesi di trattative tra le due parti nella giornata odierna sarebbe previsto il closing dell’operazione. In caso di buona riuscita della trattativa, la famiglia Percassi resterebbe comunque operativa all’interno della società.

