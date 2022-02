Sailun: semaforo verde per costruire una fabbrica truck in Cambogia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il 14 febbraio, il Consiglio di amministrazione di Sailun Group ha approvato all’unanimità i piani per investire 1,43 miliardi di RMB (199 milioni di euro) per costruire una fabbrica in Cambogia con la capacità produttiva di 1,65 milioni di pneumatici per autocarri e autobus all’anno. Questi pneumatici saranno principalmente esportati per soddisfare la domanda dei mercati europei e nordamericani. Secondo i documenti pubblicati da Sailun Group, il nuovo sito dedicato alle gomme per i veicoli commerciali, che si aggiunge a quello vettura Car Tyre Co., Ltd. di Svay Rieng City, dovrebbe essere completato in 24 mesi. Pneusnews.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il 14 febbraio, il Consiglio di amministrazione diGroup ha approvato all’unanimità i piani per investire 1,43 miliardi di RMB (199 milioni di euro) perunaincon la capacità produttiva di 1,65 milioni di pneumatici per autocarri e autobus all’anno. Questi pneumatici saranno principalmente esportati per soddisfare la domanda dei mercati europei e nordamericani. Secondo i documenti pubblicati daGroup, il nuovo sito dedicato alle gomme per i veicoli commerciali, che si aggiunge a quello vettura Car Tyre Co., Ltd. di Svay Rieng City, dovrebbe essere completato in 24 mesi. Pneusnews.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

PneusNews : Sailun: semaforo verde per costruire una fabbrica truck in Cambogia - luciatonini : Sailun: semaforo verde per costruire una fabbrica truck in Cambogia -

Ultime Notizie dalla rete : Sailun semaforo Sailun: semaforo verde per costruire una fabbrica truck in Cambogia PneusNews.it Sailun: semaforo verde per costruire una fabbrica truck in Cambogia Il 14 febbraio, il Consiglio di amministrazione di Sailun Group ha approvato all’unanimità i piani per investire 1,43 miliardi di ...

Il 14 febbraio, il Consiglio di amministrazione di Sailun Group ha approvato all’unanimità i piani per investire 1,43 miliardi di ...