(Di giovedì 17 febbraio 2022) commenta Un uomo, accusato dia mano armata in concorso, ha indossato la'per nascondere il viso, certo, ma anche per proteggere ledal Covid'. Così l'avvocato difensore ha '...

Advertising

MediasetTgcom24 : Rapina con mascherina a Napoli, il legale: 'Volevano tutelare la salute delle vittime' #napoli… - GibelliniPaolo : RT @MarcoRCapelli: Gli SMS con cui #Ursulavonderleyen trattava con #Bourla l'acquisto di 1,2 MILIARDI di dosi di 'vaccino' (pagate da noi)… - 70_avelino : RT @ElioLannutti: Carovita: con Draghi, si vola ! Spread oltre 170 punti base; prezzi dei carburanti, in salita sulla rete fino a 2,074 eur… - ElenaLimoni : RT @MediasetTgcom24: Rapina con mascherina a Napoli, il legale: 'Volevano tutelare la salute delle vittime' #napoli #rapinaconmascherina #… - francepolen : RT @MediasetTgcom24: Rapina con mascherina a Napoli, il legale: 'Volevano tutelare la salute delle vittime' #napoli #rapinaconmascherina #… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina con

...figuravano anche due conoscenti (di cui un parente) del pregiudicato che ha organizzato la... L'uomo che aveva la borsaall'interno denaro e assegni, è stato fatto salire nell'auto 'civetta' ...Accusato dia mano armata in concorso, il 34enne era incensurato. Grazie a questo, e non alla battuta di spirito, l'avvocato è riuscito a ottenere una condanna più mite: due annipena ...I poliziotti intervenuti in via Valentini dove i due giovani stavano litigando, hanno arrestato il primo per rapina al secondo e l'altro perché trovato in possesso di un chilo di hashish ...Ha strappato piu' di un sorriso, l'avvocato, quando davanti al giudice e al sostituto procuratore generale ha difeso il suo cliente. Qui ha sostenuto che ...