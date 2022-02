** M5S: Corrado, ‘terzo mandato morte definitiva del Movimento nato da Casaleggio' ** (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Milano 16 feb. (Adnkronos) - “Io penso che il terzo mandato sia la morte definitiva di quello che era il Movimento nato più da Gianroberto Casaleggio, che ne era la mente, che da Beppe Grillo, che era il megafono”. A dichiararlo all'Adnkronos è Gianluca Corrado, candidato sindaco pentastellato a Milano nel 2016, fuoriuscito dal Movimento lo scorso autunno, dopo cinque anni come consigliere comunale. “Io ho finito il mio mandato, sono uscito dal Movimento e ho tra l'altro deciso di non fare più politica, perché i presupposti con cui siamo partiti erano completamente diversi. I nostri presupposti erano quelli di portare in quelle stanze i cittadini e questo è completamente antitetico all'ipotesi di un terzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Milano 16 feb. (Adnkronos) - “Io penso che il terzosia ladi quello che era ilpiù da Gianroberto, che ne era la mente, che da Beppe Grillo, che era il megafono”. A dichiararlo all'Adnkronos è Gianluca, candidato sindaco pentastellato a Milano nel 2016, fuoriuscito dallo scorso autunno, dopo cinque anni come consigliere comunale. “Io ho finito il mio, sono uscito dale ho tra l'altro deciso di non fare più politica, perché i presupposti con cui siamo partiti erano completamente diversi. I nostri presupposti erano quelli di portare in quelle stanze i cittadini e questo è completamente antitetico all'ipotesi di un terzo ...

Advertising

Corrado_info : @MauroMaffizzoli @QRepubblica @Capezzone Ordini della MASSONERIA, far vedere che aver comprato i M5S e’ servito, abbastanza semplice - Corrado_info : @adelina43210 @matteosalvinimi La cosa e” più che semplice, la MASSONERIA —- COMPRA—— prima e subito i M5S ora loro - Corrado_info : RT @nicolomontarini: I parlamentari del M5S che parlano di rafforzare il Tap dopo essere stati eletti con i voti dei No Tap come li definir… -