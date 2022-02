Lutto a Sanremo, la musica italiana perde un cantante coraggioso. È morto a 49 anni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una bruttissima notizia ha sconvolto il mondo della musica italiana e Claudio Baglioni. Il cantante si è spento, dopo una lunga battaglia contro una gravissima malattia, all’età di 49 anni. La sua morte ha lasciato tutti sgomenti e nel dolore più profondo. L’estate scorsa, precisamente nel mese di agosto, l’artista aveva preso una decisione molto importante, ovvero non proseguire più con le cure e di chiudere il suo profilo Facebook, nel momento in cui sarebbe finita la raccolta fondi in favore della ricerca. Nell’arco della sua sfortunata vita, il 49enne era però anche stato in grado di raggiungere un traguardo bellissimo, che lo emozionò davvero tanto. Quattro anni fa, ricorreva gennaio del 2018, aveva chiesto ed ottenuto di fare un duetto con il grande cantante Claudio Baglioni. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una bruttissima notizia ha sconvolto il mondo dellae Claudio Baglioni. Ilsi è spento, dopo una lunga battaglia contro una gravissima malattia, all’età di 49. La sua morte ha lasciato tutti sgomenti e nel dolore più profondo. L’estate scorsa, precisamente nel mese di agosto, l’artista aveva preso una decisione molto importante, ovvero non proseguire più con le cure e di chiudere il suo profilo Facebook, nel momento in cui sarebbe finita la raccolta fondi in favore della ricerca. Nell’arco della sua sfortunata vita, il 49enne era però anche stato in grado di raggiungere un traguardo bellissimo, che lo emozionò davvero tanto. Quattrofa, ricorreva gennaio del 2018, aveva chiesto ed ottenuto di fare un duetto con il grandeClaudio Baglioni. ...

