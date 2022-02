Lucky Red e Koch Media: siglato l’accordo per la distribuzione Home Video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lucky Red ha siglato un accordo con Koch Media per la promozione e la distribuzione in Home Video del suo vasto catalogo, dai capolavori dello Studio Ghibli alle prossime uscite di Ennio e Zlatan Lucky Red e Koch Media hanno siglato un nuovo accordo per la promozione e la distribuzione in Home Video del vasto catalogo Lucky Red, che comprende capolavori nell’universo degli anime e grandi successi del panorama cinematografico italiano e internazionale. La line up di Lucky Red (questo il sito ufficiale) è un importante tassello che si aggiunge alla capacità distributiva di Koch Media, ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 16 febbraio 2022)Red haun accordo conper la promozione e laindel suo vasto catalogo, dai capolavori dello Studio Ghibli alle prossime uscite di Ennio e ZlatanRed ehannoun nuovo accordo per la promozione e laindel vasto catalogoRed, che comprende capolavori nell’universo degli anime e grandi successi del panorama cinematografico italiano e internazionale. La line up diRed (questo il sito ufficiale) è un importante tassello che si aggiunge alla capacità distributiva di, ...

