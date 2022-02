Francesca Neri e Claudio Amendola infiammano Instagram: due amanti felici per sempre (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Più di 25 anni l’una al fianco dell’altro e la consapevolezza di un legame destinato a durare per sempre. Francesca Neri e Claudio Amendola sono una rarità e no, non solo nel mondo dello spettacolo. Un prezioso gioiello di emozioni e sentimento che in questo mondo, spesso pronto a disilluderci e a convincerci sempre più del fatto che il vero amore sia soltanto un’utopia, dimostra che non solo esiste, ma emana una luce tutta speciale. E su Instagram ce ne hanno dato l’ulteriore prova. Francesca Neri, la dedica per Amendola è pura poesia Il 16 febbraio 2022 Claudio Amendola ha compiuto 59 anni e la sua amata moglie, Francesca Neri, ha deciso di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Più di 25 anni l’una al fianco dell’altro e la consapevolezza di un legame destinato a durare persono una rarità e no, non solo nel mondo dello spettacolo. Un prezioso gioiello di emozioni e sentimento che in questo mondo, spesso pronto a disilluderci e a convincercipiù del fatto che il vero amore sia soltanto un’utopia, dimostra che non solo esiste, ma emana una luce tutta speciale. E suce ne hanno dato l’ulteriore prova., la dedica perè pura poesia Il 16 febbraio 2022ha compiuto 59 anni e la sua amata moglie,, ha deciso di ...

Advertising

TheAttitudeMag : RT @IOdonna: «Due amanti felici non hanno fine né morte» ha scritto l'attrice al marito in occasione dei suoi 59 anni - IOdonna : «Due amanti felici non hanno fine né morte» ha scritto l'attrice al marito in occasione dei suoi 59 anni - KwizkingAnthony : Francesca Neri - basta_francesca : RT @SigfridoRanucci: Impara a leggere le sentenze. La diffamazione la fa chi accusa di dossieraggio e di comprare materiale con fondi neri… - germanshepard8 : RT @germanshepard8: #10febbraio 1964. #buoncompleanno a Francesca Neri: Nata a Trento, è una delle attrici italiane più quotate del cinema… -