Covid | 59 749 nuovi casi su 555 080 tamponi e altri 278 decessi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)

Ultime Notizie dalla rete : Covid 749

17.45, meno casi (59.) e morti (278) Sono 59.i nuovi contagiin Italia nelle ultime 24 ore, in calo sui 70.852 precedenti, con 555.080 tamponi processati ( - 130mila). Il tasso di positività stabile al 10,76%. In calo le vittime,278, ...Ansa . Oggi si contano 59.i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 70.852. Le vittime sono invece 278, in calo rispetto a ieri quando erano state 388. Sono ...Intanto, il bollettino diramato quotidianamente dal ministero della Salute segnala 59.749 nuovi casi di contagio da Covid-19 e 278 decessi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 555.080 ...Il bollettino del ministero della salute registra 59.749 nuovi casi su 555.080 tamponi processati ... in una settimana il numero dei pazienti Covid ricoverati è diminuito del 17%. Calo più netto al ...