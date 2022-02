Lazio, rinnovo Radu: c’è la firma, manca solo l’ufficialità (Di martedì 15 febbraio 2022) Radu avrebbe già firmato il rinnovo con la Lazio, mancherebbe ora solo la firma Stefan Radu continuerà a vestire la maglia della Lazio anche nella prossima stagione. Come riportato da La Repubblica, infatti, il club biancoceleste e il difensore avrebbero trovato l’accordo per il prolungamento di un altro anno. Il rumeno avrebbe già firmato il rinnovo con la Lazio e ora il contratto va solo depositato per rendere il tutto ufficiale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022)avrebbe giàto ilcon la, mancherebbe oralaStefancontinuerà a vestire la maglia dellaanche nella prossima stagione. Come riportato da La Repubblica, infatti, il club biancoceleste e il difensore avrebbero trovato l’accordo per il prolungamento di un altro anno. Il rumeno avrebbe giàto ilcon lae ora il contratto vadepositato per rendere il tutto ufficiale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

