Italia Femminile | Gama | “Algarve Cup utile per testare le più giovani in vista degli Europei”

Sara Gama, capitano dell'Italia Femminile, ha parlato alla vigilia dell'esordio in Algarve Cup, che vedrà domani, all'ora di pranzo, le azzurre affrontare la Danimarca. Ecco le parole di Gama rilasciare ai microfoni del sito della FIGC: "Siamo molto contente di riprendere. Questo torneo è molto importante e ci permetterà di provare tante cose e costruire del lavoro che ci servirà per il futuro. Con la Danimarca nelle qualificazioni è stata una dura battaglia, ma abbiamo portato a casa il punticino che era importante per qualificarci, sono un'ottima squadra, una delle migliori che ho visto ultimamente. Sappiamo chi affrontiamo, ma ci conosciamo anche ed è bello trovarci qui per testarci e vedere a che punto siamo. Europeo? Questa è un'ottima occasione per vedere a che punto siamo come gruppo ed è ..."

