Bollette: Salvini, sentito Draghi, conto ok per venerdì (Di martedì 15 febbraio 2022) "conto che venerdì sia il giorno buono per il Consiglio dei ministri sulle Bollette". L'ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, conversando con i cronisti davanti alla Consulta e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) "chesia il giorno buono per il Consiglio dei ministri sulle". L'ha detto il segretario della Lega, Matteo, conversando con i cronisti davanti alla Consulta e ...

matteosalvinimi : #Salvini: Domani porteremo in Consiglio dei Ministri intervento urgente da almeno 5mld per frenare caro-energia. Du… - fattoquotidiano : Il premier evita il voto a rischio sulla mozione di FdI. Salvini sconfessa Giorgetti sul super sconto edilizio: “È… - borghi_claudio : In quanti hanno insultato Salvini quando tempo fa lui ha cominciato a mettere in guardia sul caro bollette dicendog… - rev_emi : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Domani porteremo in Consiglio dei Ministri intervento urgente da almeno 5mld per frenare caro-energia. Due m… - lisandeeer : RT @Agenzia_Ansa: 'Io sto lavorando per ridurre le bollette di luce e gas. I chiarimenti li faccio con chi deve mettere dei soldi nelle tas… -

Centrodestra: Meloni, serve un chiarimento politico. Botta e risposta con Salvini "Io - replica in proposito Salvini - sto lavorando per ridurre le bollette di luce e gas. I chiarimenti li faccio con chi deve mettere dei soldi nelle tasche degli italiani non mi interessano le ...

Salvini torna negativo dopo il Covid: 'Intervenire subito sul caro bollette' CityNow Oggi il Consiglio dei ministri sui balneari Nei prossimi giorni, forse già venerdì, invece riunione sul caro bollette su cui Salvini invoca un decreto: "Subito 7 miliardi sui conti degli italiani", dichiara il segretario leghista che chiede ...

"Problemi profondi?" Salvini replica alla Meloni su migranti e green pass. Il centrodestra alla resa dei conti "Stiamo ascoltando le categorie, anche per quanto riguarda l'energia per tradurre in legge quello che ascoltiamo", dice ancora Salvini sulle concessioni balneari. I rincari delle bollette sono ...

