Ucraina | Scholz a Kiev | «Ucraina nella Nato non è in agenda» Lavrov | possibile accordo con l' Occidente

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - fattoquotidiano : L’Ucraina è pronta a rinunciare all’adesione alla Nato “per evitare il conflitto”. Il cancelliere tedesco Scholz in… - fattoquotidiano : Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l’Occidente vuole esattamente… - infoitinterno : Ucraina, G7 pronto a sanzionare Russia. Missione di Scholz - Peter_Italy : RT @agambella: L'Ucraina accenna a concessioni alla Russia (ma non su adesione a NATO). Intanto Scholz arriva in Ucraina, domani sarà a Mos… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Scholz

... "Blitz per evitare accerchiamenti"a Kiev Nell'incontro col presidente Volodymyr Zelensky ,ha affermato che la Germania "sta con forza al fianco" dell'. Lo ha fatto ricordando ...... Volodymyr Zelensky, a Kiev,ha ribadito che "la Germania fornisce il più importante sostegno finanziario all', e ciò rimarrà invariato", ha detto. "Per quanto riguarda le ...È stato molto importante per me qui a Kiev chiarire durante i miei colloqui con il presidente Selensky che la Germania è strettamente al fianco dell'Ucraina e la sostiene sulla via europea” afferma il ...la diretta della giornata Questi i fatti principali di oggi sulla crisi ucraina. 16.10 - Scholz a Kiev: «Ucraina nella Nato non è in agenda». «La questione dell'appartenenza alle alleanze non è in ...