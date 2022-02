Ucraina | cosa sta succedendo | i perché della crisi tra Mosca e Kiev

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo la caduta dell'Urss - Per avere un quadro chiarosituazione bisogna però fare un ulteriore passo indietro. Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, nel 1991, l'ritrovò la sua ...

La promessa adesionealla Nato rientra in questo gioco delle parti, con timori di 'accerchiamento' da parte della Russia, che dal 1997 ha visto entrare nel Patto Atlantico molti Paesi dell'...11.14 - "Quanto sta accadendo al confine trae Russia preoccupa il mondo intero. Il rischio concreto di una guerra - o anche solo l'ipotesi che si possa scatenare un conflitto - turba gli ...Si tratta di una notizia che sta terrorizzando il mondo sin da quando le minacce di invadere l’Ucraina da parte della Russia sembrano ... su quanto sta avvenendo tra i due paesi, anche se una cosa è ...Moltissime persone sono indecise su cosa pensare e su cosa fare ... parla di quanto stia accadendo in Ucraina e di come viva la popolazione, sottolineando però che il dialogo debba debba continuare.