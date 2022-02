Idroelettrico? Secondo gli studiosi sconvolge gli ecosistemi. Ma sono quasi 4mila i nuovi impianti in arrivo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le dighe idroelettriche bloccano le migrazioni dei pesci e la deposizione delle uova, alterano i flussi dei fiumi e le temperature dell’acqua. Come denuncia il Washington Post, i pesci del Colorado, che non erano abituati alle acque più fredde indotte dalla diga, sono quasi scomparsi, e al loro posto hanno proliferato pesci non autoctoni. Le dighe sono ovunque nel mondo, costruite per proteggersi da inondazioni, soddisfare la domanda d’acqua – in costante aumento – ma soprattutto fornire energia idroelettrica. Alterano però gli ecosistemi in maniera profonda, modificando le temperature delle acque, e possono stravolgere le popolazioni ittiche. In California, il salmone Chinook sta scomparendo. In Cina, due dighe idroelettriche in particolare – nello Xinanjiang e nel Danjiangkou – hanno fatto aumentare ... Leggi su cityroma (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le dighe idroelettriche bloccano le migrazioni dei pesci e la deposizione delle uova, alterano i flussi dei fiumi e le temperature dell’acqua. Come denuncia il Washington Post, i pesci del Colorado, che non erano abituati alle acque più fredde indotte dalla diga,scomparsi, e al loro posto hanno proliferato pesci non autoctoni. Le digheovunque nel mondo, costruite per proteggersi da inondazioni, soddisfare la domanda d’acqua – in costante aumento – ma soprattutto fornire energia idroelettrica. Alterano però gliin maniera profonda, modificando le temperature delle acque, e posstravolgere le popolazioni ittiche. In California, il salmone Chinook sta scomparendo. In Cina, due dighe idroelettriche in particolare – nello Xinanjiang e nel Danjiangkou – hanno fatto aumentare ...

Advertising

Mazzarriball : RT @RobbsRoys: Energie rinnovabili per il futuro secondo il loro grado di efficienza: 7) moto ondoso 6) fotovoltaico 5) eolico 4) solare 3)… - Gabri_927 : RT @RobbsRoys: Energie rinnovabili per il futuro secondo il loro grado di efficienza: 7) moto ondoso 6) fotovoltaico 5) eolico 4) solare 3)… - toravonsaltato : RT @RobbsRoys: Energie rinnovabili per il futuro secondo il loro grado di efficienza: 7) moto ondoso 6) fotovoltaico 5) eolico 4) solare 3)… - RobbsRoys : Energie rinnovabili per il futuro secondo il loro grado di efficienza: 7) moto ondoso 6) fotovoltaico 5) eolico 4)… -