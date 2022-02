Fukushima | Aiea esamina piano rilascio acqua contaminata

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Al via la revisione dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica () in Giappone suldel governo di rilasciare nell'oceano l'radioattiva, accumulata nelle cisterne a seguito dell'...

... accumulata nelle cisterne a seguito dell'incidente nucleare di. Il gruppo di 15 persone arrivato a Tokyo è composto dai delegati dell'ed esperti internazionali, provenienti anche da ...... del Commercio e dell'Industria sulla questione dello scarico in mare delle acque radioattive della centrale nucleare di. Secondo i piani, gli esperti dell'ispezioneranno la centrale ...(ANSA) - TOKYO, 14 FEB - Al via la revisione dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea) in Giappone sul piano del governo di rilasciare nell'oceano l'acqua radioattiva, accumulata nelle ...Stop alla vendita di scorfano nero pescato a Fukushima. Tokyo blocca tutto dopo che i test hanno rilevato livelli anomali di radioattività.