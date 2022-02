Napoli, quanta sfortuna: il palo di Zielinski è solo l’ultimo di una lunga serie (Di domenica 13 febbraio 2022) Chi recrimina maggiormente tra il Napoli e l’Inter sono probabilmente gli azzurri, che erano passati in vantaggio per primi e che hanno disputato un primo tempo eccezionale. L’avvio di secondo tempo è stato scioccante per i ragazzi di Spalletti, colpiti a freddo da Edin Dzeko che ha siglato il gol del definitivo 1-1. FOTO: Getty – Napoli Inter Zielinski Prima del pareggio nerazzurro, però, il Napoli ha rischiato più volte di portarsi sul 2-0, in particolare con un palo colpito da Zielinski, che conferma la sfortuna dei partenopei. Da inizio stagione, infatti, il Napoli ha già colpito 17 legni, almeno quattro più di ogni altra squadra di serie A. Leggi su spazionapoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Chi recrimina maggiormente tra ile l’Inter sono probabilmente gli azzurri, che erano passati in vantaggio per primi e che hanno disputato un primo tempo eccezionale. L’avvio di secondo tempo è stato scioccante per i ragazzi di Spalletti, colpiti a freddo da Edin Dzeko che ha siglato il gol del definitivo 1-1. FOTO: Getty –InterPrima del pareggio nerazzurro, però, ilha rischiato più volte di portarsi sul 2-0, in particolare con uncolpito da, che conferma ladei partenopei. Da inizio stagione, infatti, ilha già colpito 17 legni, almeno quattro più di ogni altra squadra diA.

Advertising

IMAntipatico : ???? E non aggiungo altro. Il Napoli vincerà o non vincerà dipende da quanta concentrazione avranno i nostri, sopratt… - riccio_97 : @Pasquale89G @Spazio_Napoli Ma lasciateli in pace. Quanta pressione trasmettete! Fateli stare sereni, solo così possono giocare al meglio - PietroSammuri : RT @Carmen24583545: Buongiorno a tutti! Quanta bellezza...#Napoli - ADOCILERABBIT : RT @Carmen24583545: Buongiorno a tutti! Quanta bellezza...#Napoli - brianmd513 : RT @Carmen24583545: Buongiorno a tutti! Quanta bellezza...#Napoli -