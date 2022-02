Lavoratori in nero e percettori del Rdc in un’azienda agricola nel Napoletano: nei guai imprenditore (Di sabato 12 febbraio 2022) Acerra. Sei Lavoratori in nero, di cui 3 irregolari sul territorio e 2 percettori del Reddito di Cittadinanza. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli in un’azienda, nell’ambito di un servizio ad ampio raggio volto al contrasto del Caporalato. Lavoratori in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 febbraio 2022) Acerra. Seiin, di cui 3 irregolari sul territorio e 2del Reddito di Cittadinanza. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli in, nell’ambito di un servizio ad ampio raggio volto al contrasto del Caporalato.in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

SergiOrsin : @evamarghe I milioni regalati ai lavoratori in nero con il reddito di cittadinanza, quelli regalato ai monopattinar… - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Cronaca Acerra: Lotta al Caporalato. Denunciato imprenditore agricolo che aveva 6 lavoratori in nero - paolopicone70 : #Cronaca Acerra: Lotta al Caporalato. Denunciato imprenditore agricolo che aveva 6 lavoratori in nero - cronachecampane : Acerra, imprenditore agricolo con lavoratori in nero e col reddito di cittadinanza. IL VIDEO #UltimeNotizie - Marilenapas : RT @SkyTG24: Villafrati, scoperti 3 lavoratori in nero in pizzeria: in 2 prendono reddito cittadinanza -