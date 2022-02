PNRR: alla Lombardia il 10% delle risorse allocate a livello territoriale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Agli enti della Lombardia spetteranno quasi 5 miliardi (4,97 miliardi di euro) delle risorse del PNRR allocate a livello territoriale. E’ questo il dato significativo che emerge dai dati presentati queta mattina in conferenza stampa da CNA Lombardia in collaborazione con il Centro Studi Sintesi. Le risorse totali del PNRR allocate a livello territoriale saranno invece 48,682 miliardi di euro, il 22% del totale, una larga fetta dei quali (quasi 19 miliardi) sarà destinata a supportare i progetti degli enti locali in materia di rivoluzione verde e transizione ecologica. “Di questi 49 miliardi di PNRR assegnati al sistema delle autonomie ... Leggi su newsagent (Di venerdì 11 febbraio 2022) Agli enti dellaspetteranno quasi 5 miliardi (4,97 miliardi di euro)del. E’ questo il dato significativo che emerge dai dati presentati queta mattina in conferenza stampa da CNAin collaborazione con il Centro Studi Sintesi. Letotali delsaranno invece 48,682 miliardi di euro, il 22% del totale, una larga fetta dei quali (quasi 19 miliardi) sarà destinata a supportare i progetti degli enti locali in materia di rivoluzione verde e transizione ecologica. “Di questi 49 miliardi diassegnati al sistemaautonomie ...

