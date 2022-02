FLEE | il documentario animato danese dal 10 Marzo al cinema

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Finalmente l’uscita nelle sale italiane il 10deldel registaJonas Poher Rasmussen, il racconto del viaggio verso la salvezza del rifugiato afghano Amin. Dove è stata proiettata la prima di “”? In selezione nell’abortita edizione di Cannes 2020,ha avuto la sua prima assoluta, che ha incanto pubblico e critica, al Sundance Film Festival 2021 dove ha vinto come Migliorstraniero, seguita dall’anteprima italiana alla 17ª edizione del Biografilm Festival 2021, dove si è aggiudicato il premio come Miglior film del concorso internazionale e l’Audience Award all’interno del concorso internazionale. I premi La corsa ai riconoscimenti mondiali è proseguita con due premi all’European Film ...

Sarà I Wonder Pictures a portare nelle nostre sale, diretto dal regista danese Jonas Poher Rasmussen, candidato a 3 Premi ...I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection annunciano l'uscita nelle sale italiane il 10 marzo delanimato '' del regista danese Jonas Poher Rasmussen, il racconto del viaggio verso la salvezza del rifugiato afghano Amin. In selezione nell'edizione saltata del Festival di Cannes ...I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection annunciano l’uscita nelle sale italiane il 10 marzo del documentario animato “Flee” del regista danese Jonas Poher Rasmussen, il racconto del viaggio ...Uscirà il 10 marzo nelle sale italiane grazie a I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection il documentario animato Flee del regista danese Jonas Poher Rasmussen, racconto del viaggio verso la ...