Delia Duran rischia la squalifica? Ecco cos'è accaduto (Di sabato 12 febbraio 2022) Delia Duran rischierebbe di essere squalificata dal GF VIP? La modella viola il regolamento! Delia Duran potrebbe essere squalificata dal GF Vip? Nella notte, la concorrente compie un gesto contro il regolamento imposto dal reality show che, presumibilmente, minerebbe la sua permanenza all'interno del loft di Cinecittà. Delia, da poco eletta prima finalista del programma, avrebbe confessato a Miriana e Jessica qualcosa di cui si è discusso parecchio nel corso dei primi mesi di messa in onda del reality. La news creò non poche polemiche, sia tra i media e la stampa di settore che tra le varie pagine social legate ai concorrenti e, come da regolamento, nessun nuovo gieffino avrebbe il diritto di rivelare ciò che avviene fuori dalla porta rossa.

