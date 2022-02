LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: duello Lara Gut-Federica Brignone, Elena Curtoni ci prova, Bassino outsider (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLE AZZURRE IL BORSINO DEL SuperG FEMMINILE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport al fatidico SuperG femminile, gara valevole per i Giochi Olimpici invernali 2022. Nella località cinese di Yanqing le frecce azzurre vogliono prolungare il dominio messo in atto nel corso della stagione, nonostante la pesante assenza di Sofia Goggia. Elena Curtoni e Federica Brignone rappresentano le principali carte da medaglia per l’Italia, Marta Bassino ricopre invece un ruolo di outsider ma se azzeccasse la giornata giusta può ambire anche lei ad un piazzamento di rilievo. Francesca Marsaglia completa il contingente tricolore sostituendo ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLE AZZURRE IL BORSINO DELFEMMINILE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport al fatidicofemminile, gara valevole per i Giochi Olimpici invernali. Nella località cinese di Yanqing le frecce azzurre vogliono prolungare il dominio messo in atto nel corso della stagione, nonostante la pesante assenza di Sofia Goggia.rappresentano le principali carte da medaglia per l’Italia, Martaricopre invece un ruolo dima se azzeccasse la giornata giusta può ambire anche lei ad un piazzamento di rilievo. Francesca Marsaglia completa il contingente tricolore sostituendo ...

