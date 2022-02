Katia Ricciarelli e Soleil Sorge si confrontano su alcune gieffine: “Sono tre vipere” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le due gieffine Katia Ricciarelli e Soleil Sorge si confrontano su Nathaly, Miriana e Manila: “Sono tre vipere” La cantante Katia Ricciarelli e l’influencer Soleil Sorge nelle ultime ore si Sono confrontate in Casa riguardo Nathaly, Miriana e Manila. In zona beauty la Ricciarelli infastidita dall’atteggiamento di Nathaly convita che Manila si stai lasciando influenzare da lei e dalla Trevisan. La Ricciarelli continua a confrontarsi con Soleil dove Sono emersi dei nuovi dettagli. La Caldonazzo nelle ultime ore avrebbe detto a Manila Nazzaro che Katia non vuole più salutarla e per questo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le duesisu Nathaly, Miriana e Manila: “tre” La cantantee l’influencernelle ultime ore siconfrontate in Casa riguardo Nathaly, Miriana e Manila. In zona beauty lainfastidita dall’atteggiamento di Nathaly convita che Manila si stai lasciando influenzare da lei e dalla Trevisan. Lacontinua a confrontarsi condoveemersi dei nuovi dettagli. La Caldonazzo nelle ultime ore avrebbe detto a Manila Nazzaro chenon vuole più salutarla e per questo ...

