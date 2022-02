Terremoti | scossa del IV grado in provincia di Reggio Emilia

Advertising

MediasetTgcom24 : Terremoti, scossa tra le province di Modena e Reggio Emilia #terremoto #reggioemilia #modena… - Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L'ipocentro è stato locali… - golden_maknaee_ : @_jooniecore Capisco benissimo la sensazioni che si provano durante questa situazione. Ho vissuto sia il terremoto… - infoitinterno : Terremoti: seconda scossa nel Reggiano di magnitudo 4.3 vicino a Correggio - infoitinterno : Terremoti: seconda scossa nel Reggiano di magnitudo tra 4.2 e 4.7 -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti scossa

Fanpage.it

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, laè avvenuta A 7 km di profondità. Dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rferiscono che sono arrivate diverse ...Un terremoto di magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4 è stato registrato alle 19.55 in provincia di Reggio Emilia . Lo fa sapere Ingvsul suo profilo Twitter. Laè stata distintamente avvertita, pochi minuti prima delle 20, fra le province di Modena e Reggio Emilia e a Bologna. Al momento non si segnalano danni. ...Bonaccini: "Al momento non si registrano danni a cose o persone" Momenti di apprensione per una scossa di terremoto registrata questa sera, 9 febbraio, tra Modena e Reggio Emilia. La scossa è ...Immediate le segnalazioni sui social dopo il sisma. L'hashtag #terremoto è primo in tendenze su Twitter. Anche il cantautore Paolo Belli ha segnalato la scossa a Carpi. I messaggi degli utenti ...