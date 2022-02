LIVE Sci di fondo, 10 km Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Therese Johaug per un nuovo oro, ma occhio alle svedesi (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv, streaming e startlist della 10 km femminile – La presentazione della 10 km – La cronaca della sprint femminile di Pechino 2022 – La cronaca dello skiathlon femminile a Pechino 2022 Buongorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022, terza gara del programma femminile a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di fondo. Si assegna l’unico titolo olimpico femminile in una gara distance contro il cronometro rimasta in programma. la 10 km, format dalla valenza storica poiché inizialmente era l’unico riservato alle donne. Per fare un quadro sulle ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario, programma, Tv, streaming e startlist della 10 km femminile – La presentazione della 10 km – La cronaca della sprint femminile di Pechino– La cronaca dello skiathlon femminile a PechinoBuongorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladella 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli femminile delledi Pechino, terza gara del programma femminile a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di. Si assegna l’unico titolo olimpico femminile in una gara distance contro il cronometro rimasta in programma. la 10 km, format dalla valenza storica poiché inizialmente era l’unico riservatodonne. Per fare un quadro sulle ...

