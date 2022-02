Dietrofront di Nathalie Caldonazzo verso Soleil Sorge | “Ho esagerato” VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Clamorosodinei confronti di. La showgirl appena arrivata nella casa aveva stretto amicizia con, per poi allontanarsene appena una settimana dopo. Ha sempre accusato l’influencer di non mettersi da parte nel triangolo di Belliful e per la sua arroganza. Ora cambia idea. Ecco cos’è successo al Grande Fratello Vip 6 poche ore fa. Ildiera la più grande nemica didentro la casa, tanto da intimare alle altre gieffine di non parlarle minimamente. Ma Delia Duran non è riuscita a darle ascolto completamente e alla fine ha fatto ...