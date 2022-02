Coppa Italia: chi gioca stasera? Calendario partite Canale 5 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La programmazione di Mediaset dedicherà la settimana al calcio, mandando in prima serata tre delle partite di Coppa Italia su Canale 5 e una su Italia 1: scopriamo chi gioca stasera, mercoledì 9 febbraio 2022, quali squadre devono ancora giocare e il Calendario con quando andranno in onda le prossime partite. Leggi anche: Le Iene stasera,... Leggi su donnapop (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La programmazione di Mediaset dedicherà la settimana al calcio, mandando in prima serata tre delledisu5 e una su1: scopriamo chi, mercoledì 9 febbraio 2022, quali squadre devono ancorare e ilcon quando andranno in onda le prossime. Leggi anche: Le Iene,...

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - Lapappa23 : RT @_E_C_U_R_B: Se sei milanista e tifi Lazio sta sera sei anche ritardat0. Non vinci un trofeo da secoli e ti permetti di schifare la cop… - olivier_abo128 : @forumJuventus La Coppa Italia è un obiettivo importante della Juventus quest’anno più del solito . Avanti verso la… -