Comica sviene sul palco mentre ironizza sui vaccini | cosa le è successo? – VIDEO

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quando i suoi fan l’hanno vista precipitare sulhanno pensato ad una delle sue performance divertenti. Stavolta, invece, quello di Heather McDonald non era uno dei suoi classici sketch. Come riporta anche TMZ, l’artista – famosa specialmente per le sue comparse nella serie Chelsea Lately – si è improvvisamente accasciata nel bel mezzo del suo spettacolo comico, come si vede anche in unche è diventato subito virale. L’emittente riporta che la McDonald è svenutascherzava sul fatto di aver ricevuto tre dosi di vaccino anti-Covid, l’antinfluenzale e il vaccino contro l’herpes zoster. Laera la protagonista di uno spettacolo che si stava svolgendo a Tempe, in Arizona, che aveva anche fatto registrare il tutto esaurito. E’ stata proprio lei a raccontare l’accaduto nel suo podcast (che prende il ...