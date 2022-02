Snowboard | Olimpiade stregata per Roland Fischnaller | è 4° nel PGS Oro al leggendario Benjamin Karl

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022) Una vera e propria beffa, un colpo che non ci voleva. A 41 annisembrava lanciato verso l’ultima perla di una carriera magnifica, invece anche questa volta è mancato solamente l’ultimo passo alla stella delloazzurro per centrare la medaglia olimpica. L’altoatesino è quarto nel PGS dei Giochi invernali di Pechino 2022: dopo la sconfitta in semifinale con l’austriaco, nella Small Final, valida per il bronzo, un errore nel tratto conclusivo contro il russo Vic Wild ha costretto l’azzurro ad un’amarissima medaglia di legno finale. In una gara nella quale l’esperienza l’ha fatta da padrona, a trionfare in una Big Final assurda è il già citato, che si mette al collo l’oro a 36 anni, a suggellare un palmares magnifico. L’austriaco è riuscito ad ...