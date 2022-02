Eva Longoria svilupperà la serie live action Paola Santiago and the River of Tears (Di martedì 8 febbraio 2022) Eva Longoria tra i produttori della serie live action Paola Santiago and the River of Tears, ispirata alla leggenda latin della donna che piange. Disney Branded Television ha annunciato l'arrivo della serie live-action Paola Santiago and the River of Tears, baasata sull'acclamato romanzo di Tehlor Kay Mejia, Paola Santiago e il fiume delle lacrime. La serie originale Disney+ di 20th Television è in fase di sviluppo con Eva Longoria e Ben Spector per UnbeliEVable Entertainment, Kevin Rodriguez e Mejia come produttori esecutivi. Rodriguez scRiverà la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 febbraio 2022) Evatra i produttori dellaand theof, ispirata alla leggenda latin della donna che piange. Disney Branded Television ha annunciato l'arrivo dellaand theof, baasata sull'acclamato romanzo di Tehlor Kay Mejia,e il fiume delle lacrime. Laoriginale Disney+ di 20th Television è in fase di sviluppo con Evae Ben Spector per UnbeliEVable Entertainment, Kevin Rodriguez e Mejia come produttori esecutivi. Rodriguez scà la ...

